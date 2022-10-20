季芹（左二）上老公王仁甫（左三）主持的《飢餓遊戲》，並擔任隊長。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》本周日（23日）晚8點播出「女神隊長PK賽」，邀來藝人洪都拉斯、王嫚宣、阿虎、Terry以及的李子森，與主持群一同遊戲，因錄影當日蔡黃汝請假，因此製作單位商請王仁甫的老婆季芹相挺，與峮峮分別擔任女神隊長。季芹一出場就抖出內幕：「主謀一定是走投無路才會打電話邀請我，我每次來都是拿獎金的。」

遊戲規則讓藝人進行完第一關可以自行選擇要加入哪位「女神」的隊伍，而王仁甫在選隊時，竟選了峮峮，讓季芹傻眼質問王仁甫，「你為什麼沒選老婆？你這個人一心就想叛走。」眾人也趁機搧風點火，讓季芹越想越不對：「節目是一時的，婚姻是一世的。」節目才剛錄就按耐不住老婆，王仁甫便拉著季芹的手說：「妳先回家好了，我覺得這集錄完真的好危險。」

本集還有一大亮點，就是王仁甫與Terry在格鬥擂台的對戰，上場前季芹還為王仁甫打氣：「老公你要把你下盤的實力讓他們知道。」由於兩個男人的戰力勢均力敵，直接升級「斯巴達版」，雙方輪流用空氣棒攻擊對方，戰況激烈讓眾人都看到瞠目結舌。