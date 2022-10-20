輿論出現恩恩案令人愈來愈厭煩相關言論，有網友建議，候選人著墨過多恐不利於選情。對此民進黨新北市長候選人林佳龍回應，恩恩案無關選情，是關係是非對錯的問題，他會努力選上新北市長，就職第一天就會成立行政調查小組，完全公開資料。他更痛批新北市長侯友宜「已到冷血的地步」，明明這個案子沒有在司法調查當中，為何公然對媒體講已在司法調查，不要再說謊了！

林佳龍表示，他也發現有網軍在攻擊恩恩爸，這樣傷口灑鹽實在不好。另外，從恩恩爸的臉書發文中可以看出，侯友宜用話語權壓迫恩恩爸，明明就不在司法調查中，為何愛說謊？是哪個案件在調查？案號是什麼？我們如果不能追根究柢，就同恩恩爸所說的，「沒有真相無法平靜」。

林佳龍強調，不只恩恩爸，社會也為恩恩案付出非常大的成本，大家也無法平靜。他會努力選上市長，就職第一天就成立行政調查小組，完全公開資料，也會請恩恩家人派代表來參加，並由相關政府單位、學者專家及具有公信力社會人士，資料放在陽光下檢視，社會才能真正走出悲情。

林佳龍痛批，現在侯友宜已經冷酷到無情的地步，這個案子他會追究到底，跟選舉完全無關，這是一個做人基本道理，連這都做不到就是官僚殺人，而且還在不斷地害人。

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