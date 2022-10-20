周六（22日）為虎年倒數第二個天赦日，根據古書記載，這天是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，也適合補運、補財庫。命理師柯柏成在臉書粉專發文分享，天赦日當天若想補財庫，除了煮錢水助運外，也可以花3分鐘的時間燒開水，同樣能達到旺發的效果。

柯柏成表示，時近年底，若想要一掃晦氣可千萬不能錯過周六的「天赦日」，這也是今年倒數第二個天赦日，不論祈禱、赦罪、祈福、延壽、補運、補財庫都特別靈驗。

柯柏成提到，若想補財庫，可在天赦日當天準備168枚硬幣，並將硬幣放入鍋中，加水淹過硬幣後煮沸，水滾後再煮3到5分鐘即可，關火後端起鍋子繞著家中牆壁走，讓水蒸氣瀰漫家中。

水冷卻後將硬幣擦乾並放入聚寶盆中，放在家中財位，另外可取一個順眼的硬幣當作錢母，放在錢包內不要花掉，待下個天赦日再處理。水的部份可裝入杯中蓋上蓋子，並於杯外貼上寫有「對我生財」的紅紙，一樣放在財位，待下個天赦日再拿去澆花，切記不可倒入馬桶。

如果當天剛好要加班，或不方便煮錢水，柯柏成則建議在家中、店面或辦公場所燒開水，水煮沸後再等3分鐘左右，讓水蒸氣瀰漫到空間中，一樣能達到旺發的效果。

柯柏成提醒，天赦日不限宗教，不一定非得要到主祀玉皇大帝的宮廟祈福拜拜才有效，即使是基督教、天主教或回教，在教堂或清真寺祈福許願也一樣有效，許下的願望都比較容易成真兌現。