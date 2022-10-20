美國聯準會（Fed）為了打壓通膨，今年以來已累計「暴力」升息12碼，讓各國物價攀升、外債變高，加劇他國嚴重衰退風險，而美國也難置身其外，專家預測，未來12個月，美國經濟陷入衰退機率高達「百分之百」。對此，理財暢銷書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）預告，美元將bye了，明年1月陷入崩盤，現在是購買黃金、白銀和比特幣的好時機，並砲轟拜登犯罪家族正在摧毀美國。

清崎周三（19日）在推特發文指出，1974年美元成為石油美元，但去年美國總統拜登撤出阿富汗的第二天，沙烏地阿拉伯隨即就與俄羅斯和中國大陸進行談判，表達加入金磚國家（BRICS）的意願。目前這一集團由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成。

全球經濟明年衰退的威脅越來越大，但對部分投資人來說，這次衰退可能是積累財富的新機會。清崎認為，強勢美元快再見了，建議現在買進黃金、白銀和比特幣。他在文末砲轟拜登犯罪家族正在摧毀美國，並為此感到傷心。

清崎表示，不再推薦投資房地產，是因為自2020年以來，美國政府提高財產稅，實施租金管制，讓房地產投資變得更加困難，此外，今年不斷升息，將降低財產價值。

此前，他發推文提到，如果Fed持續升息，美元將走強，導致黃金、白銀和比特幣價格下跌，反而是買入這些資產的最佳時機，並強調，「黃金、白銀可以保護你的財富，但不能保護你的收入。」

清崎說，美元將在聯準會（Fed）轉向後，於2023年1月崩盤。為了從美元暴跌中獲利，他將低接更多白銀，避免成為Fed政策下的受害者 。