花蓮縣政府打造4座共融公園，其中2座已陸續啟用，營造出友善環境空間，提供親子共遊場所。但議會建設小組考察發現，現場缺乏適合身障者的遊具，也沒有遮陰和休憩的地方，小組成員議員楊華美說，還有兩座公園要施作，希望納入共融精神，邀身障朋友等不同身體狀況的族群參與討論，修正缺失，打造符合需求者的期待。

楊華美說，目前兩座「東大門綠地共融公園」、「玉里鎮民廣場共融公園」已經開放使用，其餘另外兩座還在施工中，縣府導入當地特色及共融式遊具，改造現有公園遊戲場，值得肯定，但卻有美中不足之處。

她說，其中東大門這座公園內有8種遊具，分別是滑梯、門型攀爬架、攀爬繩結、翹翹板、攀爬架、攀爬塊、爬網、搖搖椅，但當中卻無適合身障者（孩童）遊玩，公園雖設置無障礙坡道，但選用的材料、鋪設的接縫太寬且凹凸不平，不利於娃娃車及輪椅族使用。

今天議會總質詢時間，楊華美說，議會建設小組到公園考察後，現場完全沒有一個遊具適合身障者，也沒有考慮公園遊憩的整體規劃；整個丘陵上光禿禿一片，沒有一顆樹作為遮陰和休憩的地方。

縣長徐榛蔚表示，「共融式遊戲場公園」在國外行之有年，台灣各縣市亦紛紛發展出符合在地需求的共融式公園，縣府透過文化研究調查，注入不同主題共融式遊具，藉由改造現有公園遊戲場，滿足花蓮鄉親各個年齡層的需求。

建設處長鄧子榆表示，「東大門綠地共融公園」根據當地地形打造而成，與議員交換意見，希望打造適合的遊憩空間。

花蓮另外2座新共融式公園，分別是位於太平洋公園南濱段內的太平洋共融公園4700多萬元，以及知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫，由花東基金挹注7500萬元，楊華美提醒，在每個施工階段，都邀請不同身體狀態的族群，一起參與檢驗，才能打造出各族群皆宜的空間。