邵雨薇透過底片機、拍立得，詮釋最真實的愛情樣貌。（美麗佳人提供）

邵雨薇拍攝傅孟博。（美麗佳人提供）

邵雨薇力求拍攝當天的畫面，親自試躺。（美麗佳人提供）

2022年是邵雨薇豐收的一年，前3季拍攝完3部影集和一部電影，手握12樣商品代言，更憑《比悲傷更悲傷的故事影集版》首次入圍金鐘迷你劇集影后。百忙之中，她受邀擔任雜誌客作編輯，與傅孟博合作一圓攝影夢，耗時將近3個月，讓鮮少長痘痘的她爆了3顆又大又腫的痘，成為這次斜槓身分意外的職業傷害與印記。

邵雨薇一肩扛下編、導、拍、演等多樣身分，並以《王牌冤家》為概念，拚湊出屬於她的愛情模樣。這次邀請傅孟柏合作，2人做為彼此的攝影師，其中一張俯瞰兩人的畫面，為了做足準備，她更在人來人往的信義區香堤大道，親自試躺試拍，力求拍攝當天的畫面能更加順暢精準。

底片機拍攝結束後，如同等待放榜的緊張感，所有的不安直到照片被沖洗出來，邵雨薇才鬆了一口氣。但隨即又進入下一個選擇障礙期，如何在故事結構下，挑選照片與討論版面，雨薇甚至下載軟體、親自排版下文案。最後完成這個專案後說道：「把興趣（攝影）當工作實在是件痛苦的事，真的好希望作品能讓讀者喜歡並且認同！」