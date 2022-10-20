中國外交部發言人汪文斌20日主持例行記者會。有記者提問，據報導，南非總統拉瑪佛沙稱，沙烏地阿拉伯王儲表達了沙烏地希望加入金磚的願望。汪文斌回應，許多國家表達加入金磚的積極意願，中方對此表示支持和歡迎。接下來將同金磚夥伴一道穩步推進擴員進程，讓更多志同道合的夥伴參與到這項前景光明的事業中來。

汪文斌表示，金磚國家在世界大發展、大變革、大調整時期應運而生，經過16年的發展，金磚國家合作取得豐碩成果，為世界和平與發展事業作出重要貢獻。正因為如此，金磚合作機制得到國際社會的廣泛認同和支持，越來越多的國家希望成為金磚國家的一員，攜手克服困難和挑戰，實現共同發展和繁榮。

汪文斌指出，作為今年金磚主席國，中方積極支持金磚國家啟動擴員進程，推動「金磚＋」合作不斷邁上新台階。

今年6月，金磚國家領導人第十四次會晤成功舉行，習近平主席在會上指出，金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的小圈子，而是守望相助的大家庭，合作共贏的好夥伴。會晤期間，五國領導人就金磚擴員問題達成重要共識，支持討論擴員標準和程序，這在國際上引起熱烈迴響。許多國家表達了加入金磚的積極意願，中方對此表示支持和歡迎。接下來將同金磚夥伴一道穩步推進擴員進程，讓更多志同道合的夥伴參與到這項前景光明的事業中來。