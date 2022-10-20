為協助產業掌握基本金屬即時供需情勢，金屬工業研究發展中心19日舉辦「2022年基本金屬供需現況與未來趨勢展望」成果發表會，共有96名業者與會，活動邀請中鋼營業管理處長陳威廷與金屬中心專業分析師針對金屬供需現況、重大議題與未來展望分享心得。

近來因為俄烏戰爭等因素，導致各項金屬的發展預測更難。工業局自去年起推動「我國基本金屬供需情勢發展監控」計畫，主要聚焦國內6項重要戰略金屬包含鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、鎳及鈦等，持續性觀測各項金屬的供需量價發展情勢。

除針對國內外市場及經濟面向綜合分析外，並統整各項金屬進出口量及各地區價格變化趨勢，同時整合專家觀點研判未來量價趨勢、評估短期內對產業可能性的影響趨勢。

且為了擴大對產業界服務，還定期將相關研究成果發送至相關的鋼鐵、機械、工具機、螺絲、手工具等19個國內主要公協會及其會員，以支援我國產業穩固發展。

發表會上半場首先由中鋼營業管理處長陳威廷分享國內外鋼鐵市場現況揭開序幕；不銹鋼部分則聚焦減碳轉型布局趨勢，以及CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）對我國不銹鋼產業影響及建議因應方向；鎳金屬部分則以鎳交易流動性與電動車發展等議題對鎳市場影響作剖析。

下半場則由鋁金屬產業打頭陣，解析鋁供需量價、鋁產業低碳轉型議題，並針對國內市況與碳關稅政策進展與影響分享心得；銅金屬部分則著重國內外銅產業供需脈動，以及產業低碳轉型發展趨勢；最後則分析鈦金屬的產業價值鏈及國內外供需情況。