議員曹嘉豪指出，違建是歷史共業，目前第一次審議，只是保留預算，大家認為需要再充分討論，所以安排下一次會議再審，预算也還沒有刪減的決議。（曹嘉豪提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會去年通過縣府編列「建管行政違章建築處理業務費」2500萬元，一毛未刪，創下破天荒紀錄，因為過往都刪到1元或僅留100萬元，因喬友大樓因大火爆發危樓問題，首度全過關，日前喬友大樓已搭起鷹架即將要拆了，縣府日前送審明年度審預算，小組決議保留該筆預算至下次會議討論，議員吳韋達擔憂重演刪減戲碼，20日發動抗議，呼籲要訂定違章建築拆除施行要點。議員曹嘉豪則批，预算還沒到刪減決議，不解何有要大動作。

這次小組審查，贊成保留建設處整筆預算是吳韋達、黃盛祿、尤瑞春、楊妙月；要求保留部分違章拆除預算是凃淑媚、曹嘉豪、凃俊任、陳銌銌、張春洋、蕭淑芬，主席是白玉如，柯振杯未在場。

議員吳韋達表示，這次審查差點重演過去刪到只剩1000萬元的戲碼，如果彰化縣政府認為只要一百萬就夠能拆除危險違建，麻煩縣府重編預算，這次小組討論，他緊急喊停，認為不該不考慮外部成本就刪減預算，且應保留建設處全部預算，重大違章建築有兩大問題：第一增加消防搶救困難和消防員生命危險，第二消防廢水排放汙染附近環境。不能再砍預算。最後經表決，決議僅保留該筆預算至下次會議討論。

議員吳韋達呼籲縣府在預算保留期間，訂定違章建築拆除施行要點，羅列特殊、危險違建樣態與實行步驟，並送進議會討論廣納議員收集的民眾意見。並強調預算審查不該用多數壓力刪減重要預算，情願通過後用施行要點，將重大違建的樣態做整理，讓彰化縣民有個更安全的生活環境。

議員曹嘉豪和白玉如、顧黃水花也聯合開記者會指出違建是歷史共業，曹嘉豪強調表示議會是合議制，每個議員都有其自主性及看法，目前第一次審議，只是保留預算，大家認為需要再充分討論，所以安排下一次會議再審，预算也還沒有刪減的決議。指出尊重其他議員與參選人要曝光所發言的權利，但絕非是一言不合，就散播輿論來挾持威脅所有議員。