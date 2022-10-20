第24屆國家建築金質獎頒獎，台中市正在興建中的「綠美圖」及「旱溝排水水環境改善計畫中部科學園區溪畔景觀池」、「台中市大里區汙水下水道系統主次幹管及揚水站」工程皆獲獎，其中，日前已獲國家卓越建設獎及中華建築金石首獎等獎項的綠美圖，這次奪下規畫組全國首獎。

坐落在中央公園內的「台中綠美圖」，設計理念為「創新、人本、共享」，是普立茲克建築獎得主妹島和世及西澤立衛在台灣創作的首件建築作品，配合水湳園區內的智慧、低碳與創新主軸，朝向減少耗節的方向推動，盼營造全齡共享的人本友善閱讀空間。

綠美圖日前已分別獲頒國家卓越建設獎、台中市都市空間設計大獎及中華建築金石首獎，這次又摘下國家建築金質獎全國首獎，台中市建設局長陳大田說，中市府以最高的標準為市民把關各項公共工程，藉以提供民眾優質的公共環境、打造宜居城市，未來將持續努力與精進。

建設局強調，為確保綠美圖施工品質符合國際水準，工程團隊滾動修正各項細節，目前該項建設正進行帷幕牆安裝作業，朝向爭取行政院公共工程金質獎、金安獎等「三金建築」的目標邁進。

水利局長范世億表示，「旱溝排水水環境改善計畫中部科學園區景觀池」將打造1.06公頃的生態滯洪池，因當地屬石虎棲地，規畫時就考量兼顧休憩、生態，將可提升后里區域的防洪安全；「台中市大里區汙水下水道系統主次幹管及揚水站」則預計今年底完工，未來揚水站可輸送每天約5萬噸家庭汙水到福田水資源回收中心，處理成再生水供產業使用。