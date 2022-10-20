由於地處偏遠，新北市貢寮區的醫療難以普及，新北市政府為照顧貢寮區的獨居或行動不便長者，以貢寮區衛生所作為健康驗證場域，提供智慧診療箱服務，讓醫師可以到宅診察，提升醫療照護的效率。

為了解決貢寮當地行動不便長者外出就醫的問題，新北市政府研考會（資訊中心）與工研院合作，提供衛生所一套包括生理量測與醫療資訊平台輕量化攜帶型的智慧診療箱（醫咖go），讓醫護人員外出執行在宅診療時，減輕攜帶醫療裝備的負擔，另外可串接輕量化檢驗醫材，等同於將行動醫療診間連同專科醫師一起走入社區居家，不僅提升照護效率，也同時兼顧長輩喜歡面對面進行問診的方式。

新北市研考會指出，這套由工研院研發的智慧診療箱服務（醫咖go），包含了血壓計、傷口機、超音波掃描儀、攜帶式12導程心電圖機、體溫計、檢耳鏡等，除了讓醫護人員做例行診察外，對肝膽腎腹可進行腹部超音波、膀胱餘尿量等量測、分析傷口之紅腫熱及血循資訊，另外攜帶式12導程心電圖機能夠提供醫師機構會診時，心律的即時判讀，讓相關醫事人員可即時在現場掌握患者完整檢測資訊並進行後續治療。

貢寮衛生所主任林中一表示，貢寮獨居銀髮族比例相當高。而當地長者中風臥床在家或是行動不便，無法外出就醫，等同於放棄治療，因此貢寮衛生所需要積極主動到宅服務長者，透過智慧診療箱服務，不僅提供基本巡迴醫療服務，並可及早發現長者早期病灶，及時治療。

此外，貢寮區衛生所還導入工研院環境品質監控與抗疫服務系統。據瞭解，貢寮區衛生所是新北市29個衛生所當中，唯一提供24hr急診服務，加上需要臨時置放往生者大體，醫療環境品質不佳且有異味。這也是全台首創將這套系統引進衛生所場域。

這套系統可感測空氣中PM2.5懸浮微粒、毒性揮發物等氣體，再依據IAQ室內綜合指數評估環境品質，利用AIoT科技進行抗疫淨化，消除環境中病菌與異味，以維持良好室內環境，守護醫護職工與看診居民健康。