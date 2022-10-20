林佳龍參訪中和區印刷相關產業公司及廠房。（王揚傑攝）

林佳龍參訪中和區印刷相關產業公司及廠房。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（20）日與新北市議員張志豪參訪中和區印刷相關產業公司及廠房。林佳龍表示，印刷產業是人類文明進化重要的媒介，也是傳統產業，隨著數位科技發達，特殊印刷的應用，在整個數位匯流上的用途非常廣泛，都是生活和知識傳播上所需要的，今天來了解業者遇到的問題，並協助轉型，提高附加價值。

林佳龍也提到，印刷業是新北重要的產業，全國2000多家印刷業中，新北有1000家左右，佔全國的2分之1；中和有500多家，佔了全國的4分之1。特別來中和參訪，希望能更加了解印刷產業界所遭遇的問題，並協助解決，讓印刷產業可以不斷轉型和創新，為印刷界多做一些事情。

針對中和工業區以及影印產業的困境，林佳龍指出，在無任所大使時推動數位新南向，並推動數位科技和產業創新，讓傳統產業升級，這需要更多數位人才投入，未來AI和大數據導入印刷產業創新。而現在面臨缺工及客源減少等問題，因為大多已經電子化。他也提到，今天來了解業者遇到的問題，協助轉型，並提高附加價值。也需要解決缺工和相關法令限制，更有彈性地走向特製化，和業者一起來找出解決方案，來轉型並找到更好的未來。