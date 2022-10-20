「2022高雄富邦馬拉松」將於29日、30日在高雄國家體育場盛大登場，高市府運發局20日特別舉辦賽前記者會，運發局長侯尊堯更是盛裝打扮，化身吸血鬼號召大小朋友相約高雄富邦馬拉松的萬聖主題親子派對。（洪浩軒攝）

「2022高雄富邦馬拉松」將於29日、30日在高雄國家體育場盛大登場，高市府運發局20日舉辦賽前記者會，特別邀請中職人氣啦啦隊Fubon Angels開場表演。（洪浩軒攝）

「2022高雄富邦馬拉松」將於29日、30日在高雄國家體育場盛大登場，此次賽事除了增設破全國紀錄獎金，更首度結合萬聖節辦理親子主題派對，高市府運發局20日特別舉辦賽前記者會，宣布10月20日至30日搭乘捷運的民眾，就有機會獲得限量「愛溫冬一卡通」。

受到新冠肺炎疫情影響，睽違2年的「高雄富邦馬拉松」將於10月底復辦，高市府運發局以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為主題，鼓勵跑者能超越自我、締造新猷。由於舉辦時間適逢萬聖節，主辦單位特別規畫萬聖主題親子派對，並增設3K變裝遊行組，讓親子可以在玩樂過程中也能體驗運動快感。

運發局特別在賽前舉辦記者會，除了邀請中職人氣啦啦隊Fubon Angels開場表演，運發局長侯尊堯更是盛裝打扮，化身吸血鬼號召大小朋友相約高雄富邦馬拉松的萬聖主題親子派對，一起運動、玩樂。

由於此次馬拉松活動結合綠色運動理念，為了鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，以達到減碳效果，侯尊堯宣布，將於10月20日至30日平日每天抽出1位、假日抽出2位搭乘捷運的環保市民，限量發送內含儲值金888元的「愛溫冬一卡通」，而10月30日中午12時前民眾搭乘高雄捷運進出「世運站」、「鹽埕埔站」、「西子灣站」將有機會獲得內含儲值金8888元的「愛溫冬一卡通」。

此屆高雄富邦馬拉松路線也備受期待，運發局指出，賽事起點將從高雄國家體育場出發，隨後沿著全新完工的綠廊道行經愛河、駁二特區並跑進高雄港，回程再經過柴山最終回到世運主場館，「山海河港」路線美不勝收，一定能讓跑者享受最棒的馬拉松體驗。