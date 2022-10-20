台中購物節暖身活動於雙十登場，短短10天登錄消費總金額就衝破10億元，更攻佔APP排行榜雙第一，分別是Google Play商店熱門免費項目活動類別、App Store 旅遊類別。台中市政府經濟發展局表示，暖身活動還有6天，想抽中現金和百萬油電車，一定要趕快下載台中購物節APP，10月10日至10月25日全市發票及合作店家收據皆可登錄。

台中購物節暖身10天破10億，並攻佔APP排行榜雙第一。圖/台中市政府提供

經發局表示，今年市府團隊祭出更多好康，暖身活動16天，推出天天抽現金2千、周周抽70吋4K電視，壓軸再抽百萬油電車及時尚酷跑機，豐富獎項催出買氣，開跑3天登錄消費總金額破1億元，10天就衝破10億元，正式活動開跑前，民眾參與度逐漸提升；另依數據顯示，消費登錄金額約8成為台中市民、2成為外縣市民眾，且消費熱區為台中市區最高，如西屯區、西區及南屯區。

此外，今年仍有規劃「區域消費專屬抽」，如大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井，鼓勵民眾踴躍至特定區域消費，中獎機會較高；另依據分析指出，一般性消費約8.5成，顯示全國民眾對台中購物節的熱烈支持。

經發局表示，如想成為中獎幸運兒，一定要先下載台中購物節APP，不只可獲得購物節最新資訊，更可憑APP登錄台中消費發票和合作店家收據，以利參加抽獎及線上兌獎，持有台中購物節APP，還可接著參加10月26日開始的主活動，一連60天，天天抽3千元，周周抽10萬元、時尚酷跑機和電動機車，月月抽百萬，壓軸再抽百萬油電車和精品好宅，歡迎民眾把握好康機會購物抽大獎。相關活動訊息請上台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/），或於每日9時至18時撥打活動客服專線04-23896533洽詢。