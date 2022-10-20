市場人士表示，拜登政府宣布年底前將釋出更多緊急戰略儲油，美國原油現貨價格可能走弱。

美國總統拜登周三宣布將額外出售1500萬桶戰略儲油，以應對OPEC+即將大規模減產。這是美國今年3月宣布總計將釋出1.8億桶原油的最後一批。拜登正試圖在11月8日國會期中選舉前降低高漲的汽油價格，以免通膨壓力影響民主黨選情。拜登表示，如有必要，還能再釋出更多石油。

此外，美國政府宣布將開始回補原油儲備，預計在油價跌至每桶67～72美元左右進行回補。

某些煉油廠較偏愛某些等級的原油，因此出售戰略石油儲備 （SPR）可能對美國和全球煉油市場產生連鎖反應。目前全球燃料供應仍然吃緊，歐洲和美國等地都在爭奪油品。

Vortexa資深石油市場分析師Rohit Rathod表示，最近SPR主要賣的是硫含量較低的「甜原油」（sweet crude）。德州頁岩田大部分產出都是「甜原油」。

Rathod表示，SPR最終以低於西德州中級原油在麥哲倫東休斯頓（Magellan East Houston）碼頭交割的價格釋油，因為對硫含量較高的「酸原油」（sour crude）需求增加，煉油廠拿這些重質原油製造利潤較高的柴油。

不過，S&P Global Commodity Insights分析師Elizabeth Brown表示，由於加拿大重酸原油供應增加，以及出口需求低迷，酸原油市場也面臨壓力。美國SPR額外釋出酸原油可能進一步打壓價格。

根據美國能源情報署（EIA）調查，SPR庫存已降至4.051億桶，創下1984年來新低。