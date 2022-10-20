Emergency crews have been called out to Hill Air Force Base after an F-35 fighter jet crashed on the runway.



Video taken just moments after the crash.



🎥: Dave Laub via https://t.co/rfXQN8lDEa



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1架美國空軍F-35A戰機周三晚約6:15時，墜毀在猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）的跑道北端，現場烈焰沖天。從猶他州消防隊的推文看來，火勢延燒了約8到10英畝。

據《德述理新聞報》（Deseret News）和CNN新聞網20日報導，官員說，駕駛在過程中盡力避開建築，後來安全彈射逃生，緊急救援人員已將他帶往醫療中心觀察。

當局說，地面沒有人受傷。目前墜機原因不明，將進行調查。事發當時，飛行員結束例行訓練，正要飛返基地。

A pilot was ejected in a plane crash at Hill Air Force Base Wednesday night. Officials said an F-35 crashed at the north end of the runway at Hill Air Force Base.

https://t.co/RPwkCqylVK — The Salt Lake Tribune (@sltrib) October 20, 2022

1架美國空軍F-35A戰機周三晚墜毀在猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）後冒出陣陣濃煙

第388戰術戰鬥機聯隊（388th Fighter Wing）指揮官安德勒（Craig Andrle）說，身為飛行員，會把握任何機會，以降低地面的任何損害。據他所知，機上駕駛在彈射逃生前，竭盡全力，避免撞上任何建築，或地面的任何東西。以人口和地理面積來說，希爾空軍基地是美國空軍第二大的基地。

靠近基地的南韋伯（South Weber）居民瑟古德（Brock Thurgood）說，飛行員彈射逃生後，墜落在他的產業附近。他說，稍早他先聽到震耳欲聾的聲音，接著就看到濃煙，於是帶著女兒，還有兩位鄰居開車前去查看。

後來他們看到飛行員揮舞雙臂、大聲呼叫，並迎面朝他們走來。瑟古德說，飛行員神智清醒，兩手流血，除了他狀況大致還好外，沒什麼好多說的，但那也正是最重要的。

瑟古德說，他們陪駕駛坐到救援人員趕到，而最令他印象深刻的，就是對方設法避免撞上當地的任何房舍。「他表現得很讚，」瑟古德強調，「他避開房舍，也避開了人，他真有種，我只是覺得，他做得真棒，也實在幸運。」