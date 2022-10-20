新竹市水源國小多功能活動中心20日正式啟用，此是該校建校之後，近半世紀以來首座多功能活動中心，並是在經過2年多的溝通協調後，再獲得中央及市府補助投入逾8400萬元，為全校師生打造被命名為「夢想城堡」的知識遊樂地。

代理市長陳章賢指出，新竹市是兒童城市，也是重視教育的城市，自前市長林智堅上任以來積極推動「新校園運動」，至今累計投入逾59億，改善36棟老舊校舍，以及新建關埔國小、華德福實驗學校等，將新建築美學與校園進行連結，讓孩子們在更優質的學習環境中成長。

副市長李世珍表示，市府不僅重視孩童學習環境，在硬體設備上也挹注相當多心力，市府2019年投入4.5億經費，搶先全國推動「降溫計畫」，並於2021年完成全市46所公立國中小4700台冷氣的裝設，為全國首處完成「班班有冷氣」的縣市。

她說，水源國小國樂團頗負盛名，經常獲得全國冠軍殊榮，因此市府與建築師團隊腦力激盪，思考如何於活動中心內增加學生展演機會，因此除2樓的大型展演及球場空間設計外，1樓還有半戶外表演空間，透過樓梯錯位，隨著陽光與風的流動，產生不同的光影變化，成為很特別的學習區域，也將會是未來各項音樂發表、藝文展演的最佳舞台。

校長陳桂里指出，這是水源期盼44年的校園新面貌，全新打造的多功能活動中心由全體師生共同投票命名為「夢想城堡」，有了這個活動中心，孩子們終於不用再忍受下雨天苦無遮風避雨的上課窘境，也可以讓學校引以為傲的國樂團以及各項藝術表演、才藝發表，有了更棒的展演空間。