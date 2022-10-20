嘉義市9組社會企業辦理營利登記，市長黃敏惠（中）鼓舞大家發揮女力。（廖素慧攝）

嘉義市政府辦理2022社會創新及社會企業創業競賽，培育及鼓勵女性或弱勢族群用創新思維、作法創業，從33組團隊中評選出9組，由專家及業師輔導4個月，並提供每隊10萬元獎勵金，20日9組團隊到市府辦理營利登記，跨大步創業圓夢。

20日有巧藝拾衫衣作坊、虹魚色彩藝文工作室、布吾可能、嘉藝美食料理團、薪雅刻印工坊、Back to Basics 返璞歸真、誰響回嘉-非典型錄音現場共7家女性社會企業，由指導老師黃采燕陪同到市府辦理營業登記。

黃敏惠表示，感謝婦女朋友的認真努力，接受4個月緊鑼密鼓的培訓輔導，從選點、開發產品、規畫財務到創業登記，一路走來非常辛苦，創業是自我挑戰，嘉義市是可以讓人圓夢的城市，這9組團隊用創新及創意發展出獨一無二的產品，讓女性經濟力能綻放出來，這就是女力。

「布吾可能」負責人董正琪捨棄外地科技業工程師的工作，回嘉義陪伴孩子成長，步調放慢，發掘了自己的興趣及潛能，而鑽研起棉麻布手創布包，並開辦專業手作教室，疫情影響工作坊型態，今年參加市府這項社企課程，而創立微品牌「布吾可能」，產品設計導入回收素材，朝永續環保的理念前進。

嘉藝美食團負責人江莉莉為傳承三代的老字號開創新商機，因為疫情期間外帶、外送大增，冷凍包、即時包廣受歡迎，因而她由業師輔導開發火雞肉鬆、火雞蔥油醬，推廣嘉義傳統在地特色小吃美食料理。

市府社會處表示，今年度9組團隊都辦好營利登記，踏出創業圓夢一大步，本月30日將在嘉義文化創意產業園區舉辦「嘉有社企‧城市新活力」社會企業論壇，並頒獎給9組團隊。