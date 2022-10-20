總獎金315萬元的2022肇喜登峰巡迴環台公開賽，20日在台中高爾夫球場進行第三回合，謝繼賢持續第二回合好手感，射下7博蒂1柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，以三回合總計低於標準桿14桿的202桿，暫時單獨領先；另一位職業好手詹世昌打出本回合最低桿64桿，三回合累積203桿，以1桿之差暫居第二，並贏得本日最低桿獎金2萬5千元。

謝繼賢表示，第三回合打得比預期好，因為風小、想法更簡單了，而且自己運氣也不錯，像第7洞雖然打下水，罰桿後第3桿打上果嶺距洞21呎，一推保帕沒花掉。

雖然許久沒有在最後決賽於最後一組領先組出發，不過對於明天搶冠，謝繼賢說，「因為目前都在教球，心態上比較平淡，不會緊張，盡力就好！」

僅落後1桿的詹世昌，第三回合木桿、鐵桿與推桿都不差，只花28推，打上球道與果嶺的成功率也高，他指出，今天順順發揮，而且推進了兩洞長推，分別是第9洞的36呎推桿與第10洞的18呎推桿，都一推連續抓鳥。

明天大會最後一回合決賽爭冠，冠軍可得60萬元，第1組於上午7點開球，最後一組領先組於8點25分自第1洞開球，預計下午1點結束，隨即進行頒獎典禮。