國民黨高雄市長候選人柯志恩發布5項客家政見。（洪靖宜攝）

搶攻客家票！國民黨高雄市長候選人柯志恩今召開「串聯文化新希望 高雄客家要啟航」記者會，發布5項客家政見。除爭取「世界客家博覽會」到高雄舉辦，還要打造「一客庄一亮點」以及深化客語教育和加碼客語認證，與現行高雄市政府客語認證獎勵金獎勵相比最高高出3倍。

國民黨高雄市長候選人柯志恩20日召開「串聯文化新希望 高雄客家要啟航」記者會，發布5項客家政見。會中邀請國民黨高雄市客籍議員鍾易仲、黃香菽、市議員林義迪參與，一開頭她就用客語與在場與會人士問好。柯志恩表示，高雄有約40萬7000多的客家人口，占全市人口約14.72％，但高雄客家政策大多侷限在個別據點，尚未有效擴展至社會面。

柯志恩認為，雖然以美濃為代表的客庄文化保存較為完善，但在都會區當中，由於居住分散，不僅文化與風俗習慣無法完整串連與傳承，客語聽說能力也逐漸在流失當中，相當可惜。市議員鍾易仲也提到自己從小就在客庄長大，也發現都市「客」比客庄「客」還多，與多文化語言接觸機會就越來越少，尤其是客家音樂更是容易被忽略，希望特別為客家音樂請命。

柯志恩提出為了串連鳳山、三民等都會區客庄文化，她將導入常態性客家特色活動，打造一系列節慶體驗活動，達成「一客庄一亮點」的目標，以深化都會區客庄連結。此外，為了讓高雄客家文化能走向國際，與全球客家文化接軌，柯志恩更宣示爭取在高雄舉辦下屆「世界客家博覽會」，結合美濃、山林、六堆及甲仙等百年以上的客家文化，邀請世界客家社群來到高雄，讓更多人認識高雄客家文化的美。

另外，為了活絡客庄產業，柯志恩提出要推動客庄深度旅遊、協助客家新創企業集資、打造高雄客庄農業品牌，更要扶植在地客家音樂人才，辦理「高雄客家音樂祭」，從觀光、新創、農業、文化4大面向為客庄產業及人才加值。

在客語教育方面，柯志恩強調數位學習與師資的重要性，她將透過建置「客語數位學習網」為客語學習注入創新且便利的學習環境，而在客語家庭部分，由於目前僅有幼兒園會定期舉辦活動，她將規劃於國中小定期舉辦客語傳承和推廣活動，以提升孩子及家庭成員間客語溝通的機會。同時擴大客語師資培訓，透過在職進修、開設學分班等方式，強化客語教師職能，落實「客華雙語教學」。

另外，為吸引更多人學習客語，提高客語報考及流通率，柯志恩將加碼客語認證獎勵，只要通過初級給1500元、中級2500元、中高級3500元、高級5000元。而教師通過認證，除敘獎外，只要參加初級認證就給予半天補休，其餘級別核給一日補休，並全額補助報名費。

與會的市議員林義迪也提出建議，由於美濃地區客家人多，希望客委會能搬回美濃，就能在地規畫，帶動遊客參與文化保存。柯志恩則承諾將會在美濃地區設立客家事務委員會第二辦公室，以宣示對於美濃客庄百年歷史的重視，以利當地及週邊客家文化的保存，讓客庄文化資產得以永續傳承。