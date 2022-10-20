擁有台大學歷的王姓男子，多次強迫母親出錢認購自己股份，母子常為此爭吵，去年7月王男竟趁母親凌晨熟睡時燒毛毯，將母親逼出房間，再持空氣清淨機把母親重擊後掐死，一審依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，上訴後，他的律師聲請進行鑑定。

王的律師主張應做量刑前社會調查報告的鑑定，並考量王的性格養成和成長環境、再犯可能性，二審台灣高等法院承審法官諭知，請律師陳報量刑因子與必要性說明及鑑定單位，全案候核辦。

本案是因基隆一家報關行負責人的王男，有吸食毒品惡習，平日與許姓母親同住，母子共同持有報關行股份。去年6月起，王男打算把股份賣給母親，換取330萬元現金，2人多次為此發生爭吵。

去年7月9日案發當天，王男施用毒品後，凌晨在母親臥室門前以蠟蠋燃燒地毯，將母親逼出房門，接著拿起空氣清淨機連續重擊母親，接著還用手掐住母親脖子，最終導致母親因頭部重創引發中樞神經衰竭，當場死亡。

次日報關行員工上班時發現大門深鎖，便聯繫王男沒有同住的哥哥、嫂嫂，家屬趕到後，會同警方一起進到屋內查看，才發現許婦已氣絕多時。警方當場逮捕王男並起出相關證物，案經基隆地檢署偵結，以殺害直系血親尊親屬罪起訴王男。

一審基隆地院審理後，合議庭認為，王男弒母手段極其凶殘，且毫無悔意，王男行為時雖然有受到精神方面疾病影響，但未達不能辨識行為違法或沒有辨識行為的能力，弒母殺人犯行明確，應依法判刑，判處王男無期徒刑，褫奪公權終身，上訴後，二審審理中。