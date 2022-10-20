龍華科大應外系學子倫敦職場實習滿載而歸。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科大應外系學子倫敦職場實習滿載而歸。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科大應外系學子倫敦職場實習滿載而歸。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科技大學應用外語系首批學海築夢「英國倫敦教育暨服務產業實習計畫」，三位學子在今年7月至英莩文教機構（EF Education）實習，經過兩個月海外職場實習後，學子們帶著滿滿自信返國。應外系並舉辦成果發表及2023年英國倫敦教育暨服務產業實習計畫説明會，除說明實習內容，也邀請三位學子分享職場文化差異及海外生活趣聞，期能幫助學弟妹深入了解海外實習概況，提前適應國外職場經驗、體驗多元文化。

應外系學海築夢計畫案是於暑假選送優秀學生遠赴英國文教產業進行實習，受到疫情影響，參與計畫的柳詠潔、陳芃安及王昭緯三位同學終於在今年成行，並且滿載而歸。大四生柳詠潔和陳芃安同學都表示這一趟被疫情攪亂的實習，經歷坎坷但收穫豐碩；大一生王昭緯也認為自己原本懷著惶恐心情，走向海外未知的學習，兩個月後則帶著滿滿的自信、滿載而歸，卻也帶著不捨，暫別倫敦。

計畫主持人、應外系老師朱璽叡表示，此次學海築夢倫敦文教實習計畫課程，除排定英語學習課程外，也讓實習學生參與櫃檯服務，他們同時也是授課老師的課室小助理。每位同學也學著幫忙組織、安排健行、烤肉等課後活動。王昭緯在課餘時還當起桌球老師，教導來自世界各國學生打桌球。

學生在疫情期間于倫敦學習的確給家長多有擔憂，在老師們及當地實習校區同仁的照應下，雖然在實習期間三位同學都相繼染疫，寄宿家庭的爸媽都給予溫暖關懷與照顧。詠潔和芃安都表示，寄宿家庭的爸媽特地外出買藥、燉鷄湯，無時無刻的照料著她們，也讓她們滿心感激。踏出了舒適圈，遠離了家人，在經歷一連串文化衝擊、學習、臥床染疫，無疑都給實習學生無比壓力，但也給了他們從未吸取過的養分，以待來日成長茁壯。

「世界是一個舞臺」，在兩個月的海外學習後，詠潔和昭緯都期許自己在完成大學學業後，規劃繼續念研究所進修；芃安回國後對自己的英語教學也更具有信心。

應外系主任徐小惠表示，此次的學海計畫提供優質海外實習，的確讓應外系學生受益良多。這個計畫不僅讓學生開闊眼界，也是學弟妹學習的榜樣，同時讓希望進到龍華科大新鮮人，知道學校有非常多優質的海外實習機會。

龍華科大雙語教學中心也鼓勵每個同學都能有自信的走出去、說英語、看世界。應外系將協同雙語中心於10月21日中午12：00，在S棟教室S311舉行2022倫敦學海築夢成果發表會，並辦理2023年英國倫敦教育暨服務產業實習計畫的説明會，進行初步甄選。應外系鼓勵全校各系的同學都能申請，走出自己的舞臺，同時拓展國際視野及提升外語能力。