美股周三收低，以及美國十年期債券殖利率觸及近14年新高，市場情緒受壓。
周四香港恆生指數收跌231.06點或1.40%，為16280.22點，為連二跌。國企股(H股)跌85.49點或1.53%，為5512.30點。港股在早盤一度跌到2009年金融風暴時期的低點水準。
中午有外電報導指出，中國正在討論放寬對入境旅客的隔離限制，一度帶動港股午間急遽收窄跌勢。
中國人行在周四維持基準貸款利率不變。而美元走強，離岸人民幣在周四跌到創紀錄新低的7.2794水準，為2011年有該資料以來新低。
科技指數在周三大跌逾4%之後，周四再跌2.37%，收在3120點，創下收盤新低點。騰訊跌4.7%，報232.4港元；阿里巴巴跌3.8%，報69.9港元，盤中一度跌至68港元，創歷史新低價。
汽車股連兩日受壓，跌3.2%。小鵬跌4.5%，吉利跌4.9%，比亞迪跌1.8%。
比亞迪電子逆勢大漲6.1%，該公司公布電子菸菸盒的外觀設計醉新獲得專利；目前該公司已經取得逾百項電子菸相關專利。
港交所反彈1.2%，報255.8港元；在昨日公布業績和大跌2%之後，高盛周四將目標價降至390港元，為持買進評級。
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