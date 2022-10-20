大陸觀察者網20日報導，中國常駐聯合國代表團網站當地時間19日消息，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵在第77屆聯大三委人權議題一般性辯論上發言。點名英國、歐盟、捷克應該做的事：對自身存在嚴重種族歧視、排外主義、侵犯難移民權利、虐待原住民兒童等問題深刻反省追責賠償；立即停止濫施單邊強制措施，停止製造人為的人道主義災難；更應該譴責盟友在海外軍事行動濫殺平民、槍支暴力氾濫、員警暴力等嚴重侵犯人權行為。

戴兵表示，尊重和保障人權是中國共產黨、中國政府和中國人民的不懈追求。秉持以人民為中心的人權理念，致力於把人民幸福生活作為最大的人權，用幾十年時間把積貧積弱、飽受列強欺淩的中國建設成為一個獨立自主、繁榮富強的社會主義國家。特別是過去十年，中國人權事業實現歷史性跨越和發展，並為促進世界人權事業進步作出積極貢獻。

戴兵指出，過去十年，中國近1億農村貧困人口擺脫絕對貧困，提前10年實現2030年議程的減貧目標。建成世界上規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系，人民享受人權的水準得到顯著提升。把選舉民主和協商民主、程序民主和實質民主結合起來，推進全過程人民民主，得到全體中國人民衷心擁護。中方積極推動全球人權治理，三度當選人權理事會成員，致力於促進多邊主義，捍衛公平正義。在國際舞臺反對強權霸權、反對干涉內政，為發展中國家仗義執言。

戴兵表示，中方的目標是建設一個富強、民主、文明、和諧、美麗的中國，我們將繼續為中國人民謀幸福，為人類社會謀進步。

戴兵強調，聯大三委是對話合作的平台，不是對抗分裂的角鬥場。廣大會員國追求的是公平正義，不需要人權教師爺。歐盟、英國、捷克等少數國家濫用三委平台，執意挑起對抗，蓄意將人權問題政治化、工具化，干涉他國內政，這種圖謀不會得逞。他們惡意利用涉疆、涉港、涉藏等問題攻擊抹黑中國，企圖搞亂中國，這種操弄註定失敗。

戴兵指出，他們聲稱新疆存在反人類罪，這是徹頭徹尾的世紀謊言。過去60多年，維吾爾族人口從220萬增長到約1200萬，人均預期壽命從30歲提高到74.7歲。有誰見過這樣的反人類罪？

他們炒作所謂人權高專辦涉疆「評估」，這種脅迫外交早被世人看穿。這份所謂「評估」沒有合法授權，沒有當事國同意，沒有事實依據，完全是非法、無效的。人權理事會已經嚴正拒絕美西方提交的涉疆決定草案，拒絕認可高專辦所謂「涉疆」評估。這是事實和真相的勝利，是開發中國家共同的勝利。

戴兵稱，香港「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。西藏走上了由落後到進步、由貧窮到富裕、由專制到民主的康莊大道。無論少數國家如何拙劣表演，都阻擋不了中國闊步前進。

戴兵表示，英國、歐盟、捷克等少數國家始終戴著有色眼鏡，對開發中國家人權狀況頤指氣使，卻從不審視自身和盟友在人權問題上的斑斑劣跡。這是何等的虛偽和雙重標準。

戴兵說，要奉勸這些國家，你們真正應該做的，是拿出切實行動，對自身存在的嚴重種族歧視、排外主義、侵犯難移民權利、虐待原住民兒童等問題進行深刻反省並追責賠償。你們真正應該做的，是立即停止濫施單邊強制措施，停止製造人為的人道主義災難。你們更應該做的，是譴責你們的盟友在海外軍事行動中濫殺平民、槍支暴力氾濫、員警暴力等嚴重侵犯人權行為。

保障人權沒有最好，只有更好。中方願意在平等和相互尊重基礎上，同各方開展人權對話和合作，共同推進國際人權事業，構建人類命運共同體。