位於台中市西屯區安和路、西屯路三段口的文中42用地，目前雖設有2座簡易籃球場，但因缺乏遮蔽設施，使用不便，為完善該處場地，提供居民及學生優質的運動空間，台中市政府斥資1550萬元，將興建風雨球場並整修現有設施，20日熱鬧動工，預計明年9月完工。

台中市副市長令狐榮達及市議員楊正中、林祈烽、陳淑華等人皆參加「西屯區文中42學校預定地風雨球場興建工程」動工典禮，令狐榮達感謝中央與地方民代支持，他說，文中42用地土地面積約2.39公頃，現有的簡易籃球場因缺乏遮蔽設施，民眾使用上很不方便，市府自籌620萬、爭取體育署補助930萬，將興建風雨籃球場，活化該處場域。

文中42用地鄰近中科，立法委員張廖萬堅曾於2020年邀集體育署會勘，爭取「前瞻基礎建設－充實全民運動環境計畫」經費補助，該工程完工後，將提供民眾不受天候影響的運動、休閒場所。

令狐榮達強調，文中42風雨球場興建工程包括滯洪設施、風雨籃球場及停車空間、簡易綠美化工程等，並由西苑高中代為管理場域；台中市持續推動各項運動，要打造「酷運動、酷城市」，近幾年來，台中市的選手在全中運、全民運的表現都是全國第一，顯見市府培育體育人才不遺餘力。

台中市政府教育局副局長葉俊傑指出，新建風雨球場完工後，規畫在日間、夜間及晴雨天都可全天開放使用，提供民眾更友善且舒適的運動環境；因應西屯區未來發展，目前球場設計也是配合整體學校需求規畫。