高雄全家海神職業籃球隊2022-23球季主場例行賽門票20日全面開賣，繼推出「神隊友」季票方案，新賽季例行賽規劃全新售票方案，除了1S、1A座位推出海派票價，另準備了「我雄海派高雄日」、「海神1+1」以及「大海嘯團票」優惠購票方案，邀請神隊友球迷攜手進場掀大浪。

高雄全家海神隊2022-23例行賽票價VIP席2500元，1S座位區1000元，1A座位區600元，2B座位區300元，海派票價一推出就掀起討論；另為回饋港都神隊友，新球季推出「我雄海派高雄日」活動，將15場主場例行賽劃分為高雄市各行政區，由海神隊球員擔任各區海派大使，邀請神隊友進場挺自己的行政區。

神隊友只要在個人戶籍所屬行政區之高雄日當天，親自前往售票處出示實體身分證，就能免費兌換「1A」票券乙張，同行神隊友再加碼，購買同區票券可享半價優惠（最多4張），這個優惠方案僅限主場實體售票處購買。

新賽季迎接客隊來訪，高雄全家海神隊推出「海神1+1」活動，A區（台中太陽隊、桃園雲豹隊），B區（新北中信特攻、台灣啤酒英熊、台南台鋼獵鷹），同時購買A、B區各一場賽事門票，即可享1A座位區組合價999元，此優惠方案同樣也是僅限主場售票處購買，從11月26日起全面販售例行賽所有場次。

新球季海神球團也推出團票優惠價，購買10到29張可享9折優惠，30到49張8折，50張以上7折，入場並加贈玉山銀行應援毛巾，玉山卡友延續首季優惠，使用玉山銀行信用卡、簽帳金融卡，即可享有9折優惠。

高雄全家海神主場例行賽座位區票價。（高雄全家海神提供）