成功大學教授楊永年（右二），發表《救災體系：成效與變革》新書。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

成功大學教授楊永年（左一），發表《救災體系：成效與變革》新書。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣曾經歷921地震、桃芝颱風等重大天然災害，南投子弟、國立成功大學教授楊永年，以歷年研究發表《救災體系：成效與變革》新書，希望提升救災體系的功能，讓南投縣成為全國防災或韌性城市典範。

《救災體系：成效與變革》新書發表會，20日在南投稅務出張所舉行，由南投縣消防局長林聰吉主持，並邀請經濟部水利署第4河川局長李友平、農委會水土保持局南投分局長陳榮俊擔任與談人。

楊永年投入防救災研究，始於1999年的921大地震，由於南投是重災區，他認為應投入防救災學術研究貢獻家鄉，進而思考如何強化南投縣防救災體制；2001年桃芝颱風重創南投，他受行政院921震災災後重建委員會委託，協助重災區竹山鎮木屐寮社區，成立社區防救災團隊，當時成員達60人，後來大家淡忘災難，成員剩下5人，於是重新招募成員，如今有20人。

楊永年在木屐寮社區，舉辦木屐寮生態與觀光高峰論壇、雙水論壇、木屐寮社區防災論壇、桃芝颱風教育園區論壇等，同時促成木屐寮與鹿谷鄉和雅社區的防災結盟。

楊永年的新書撰寫，從921大地震開始，經過20多年研究，延伸至颱風、火災、水災、旱災、環境汙染，也包括廉政（貪瀆）與大規模暴亂等議題，希望藉此為救災體系注入活水，讓政府與民間團體，平時就重視防災議題，因為救災體系運作，無法仰賴單一個人或單一組織，必須以區域或跨域治理的概念，結合官方、民間組織與社區共同參與，才能讓民眾安居樂業。