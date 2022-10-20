中央流行疫情指揮中心近日宣布邊境解封，許多旅宿業也要迎接爆發旅遊潮，未料卻發現基層房務人員不易招募，疾呼勞動部應開放移工，勞動部部長許銘春今天出席「國家職業安全衛生獎」前受訪表示，國人主要從事服務業，因此服務業開放移工仍要相當評估，「要窮盡一切手段且不是因為薪資性因素」才會啟動評估。

據統計，住宿業受僱員工從2019年的9萬1884人，下降至2020年的8萬1411人、2021年的7萬5832人，為迎接邊境解封後的紅利，住宿業近期大舉徵才，又提及以基層房務人員最缺，交通部觀光局在今年5月匯整飯店業者職缺中，業者提供房務人員逾1／5職缺薪資均低於2萬6000元。

許銘春說，原本在就有設定新的移工來源國，目前仍在溝通及洽談，除了原本設定的目標國外，也擇定東南亞幾個國家，並請外交部評估，畢竟移工來源國也涉及國安議題，希望能夠解決近年產業缺工問題，「越快越好」。

至於開發新來源國，是否可能會至其他行業？許銘春說，開發移工來源國仍以現有產業引進，如近年也放寬缺工的營造業、農業移工也開放達6000名，且隨著邊境開放，至今移工也已引進13萬餘人，「回到疫情前的水準」，至於服務業，則要窮盡一切手段且不是因為薪資性因素才會開放，仍希望服務業聘僱國人。