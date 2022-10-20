演習構想為航空器(以遊覽車替代模擬)落地時失控偏離跑道、鼻輪起落架折斷，致使機腹著地摩擦並冒煙起火燃燒，機組員迅速協助旅客疏散避難(于家麒攝)

機場消防人員立即出動布水線滅火，迅速協助搶救傷患脫離災難現場(于家麒攝)

救護人員現場進行檢傷並做初步救治後，迅速將傷患送醫做後續治療(于家麒攝)

受疫情影響，現場搶救人員加強防疫，著隔離衣及口罩等，另於隔離衣外穿著各任務編組背心以增加辨識度(于家麒攝)

本次演習共動員各駐航站單位約120人，消防車4輛、救護車1輛及其餘各式車輛13輛，強化各單位間的橫向聯繫與救災能力(于家麒攝)

金門地區交通高度仰賴航空運輸，每日往返台灣本島各機場班機約60架次，相當頻繁。為防範未然並檢驗航站與各單位所建立之災情通報機制及指揮救災能力，今(20)日下午於尚義機場辦理「金門航空站2022年度機場內日間空難災害防救演習」，由各駐站單位參演，動員約120人，消防車4輛、救護車1輛及其餘各式車輛13輛，演練過程逼真。

今年度空難災害演習構想為航空器落地時失控偏離跑道、鼻輪起落架折斷，致使機腹著地摩擦並冒煙起火燃燒；簡報時除以高司作業影片呈現整體演習過程外，另並於軍用停機坪辦理實兵演練，演習重點為消防搶救及醫療檢傷後送，全程以無線電通話指揮協調，實際呈現現場演練情況，並輔以旁白說明搶救作業。

金門航空站主任洪念慈表示，本次空難災害防救演習目的在於檢驗金門航空站與各單位所建立之災情通報機制，指揮系統及緊急應變能力是否適切有效，並落實改進，充分發揮救災功能，強化各單位間的橫向聯繫，串連起更多的救災能量投入，且藉由年度空難演習，使各參演單位間建立起完整的資訊、資源共享架構，整合地區消救人力與資源，期在有條不紊的指揮系統下，充分發揮救災功能，使災害降至最低，迅速恢復機場運作，一同守護金門與臺灣的這條重要空中走廊。

另金門航空站指出，因受新冠肺炎疫情影響，這次演習著重現場搶救人員之防疫裝備及後續之清消作業。搶救過程中，因未能確認旅客中是否有確診者，現場搶救人員以加強防疫方式辦理，人員著隔離衣及口罩等，另於隔離衣外穿著各任務編組背心以增加辨識度。

而針對消防人員之部分，依據內政部「消防機關執行嚴重特殊傳染性肺炎疑似患者收容場所火災搶救任務指導原則」，於返站前進行人員及裝備之清消作業，以保障消防人員防疫安全。