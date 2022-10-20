台灣樂活協會理事長吳友翔親自接送黃爸爸就醫復健。（新北市社會局提供）

新北市政府自2012年開辦爬梯機租借，因和復康巴士須分開預約較不便民，社會局今年初整合2服務，試辦推動「爬梯巴士Party-BUS」，提供「垂直上下樓」和「水平市區接送」服務，讓居住在舊公寓的身障者或失能長輩，就醫就學就養都方便，要參加Party也可以！

雙北年逾50年的老式公寓有14.2萬宅，這些建物多半沒有電梯，遇有肢體障礙或年邁失能行動不便長輩要出門相當不易。社會局長張錦麗表示，新北市有17萬多的身心障礙人口，其中重度、極重度肢體障礙者有6756人；而新北長照2.0需求人口推估有13.6萬，其中有部分失能行動不便者，這些人口若居住在無電梯的老舊公寓，要進出一趟門都會非常辛苦。

新莊一位國小退休的黃姓校長，和年邁的父母親居住在老舊公寓，父親高齡79歲，今年6月間因下樓倒垃圾，不慎跌倒，造成膝蓋半月板受損就醫；74歲母親因骨質疏鬆，也於月前跌倒，導致胸腰椎受傷和骨折。

初期校長揹負父母親爬樓梯就醫和復健，後來他上網查詢，得知新北市輔具中心有爬梯機服務，中心除提供多項輔具外，並媒合社團法人台灣樂活協會協助，以「爬梯巴士」整合爬梯機上下樓和車輛接送，迄今兩人已使用超過10次。

爬機梯服務一趟收費900元，張錦麗表示，只要居住於新北市，有爬梯機需求的行動不便者，都可以申請並使用長照給付額度獲得補助。除長照額度外，新北市還特別加碼，在額度用完或無法取得長照給付身分而有實際使用需求者（如車禍受傷者），每月補助10趟次，每趟次最高補助700元，讓更多人可以受惠。

張錦麗說，新北市有全國最多的復康巴士684輛，由交通局委託育成基金會營運；現在進一步推動「爬梯巴士Party-BUS」服務，除台灣樂活協會特約車隊外，還有21家特約廠商，均可以同時提供爬梯機和車輛接送服務，有需求民眾可撥打新北市輔具資源蘆洲中心8286-7045或新店中心2912-1911。

台灣樂活協會理事長吳友翔表示，協會共有16輛特約服務車輛，每輛車身均貼有「爬梯巴士Party-BUS」LOGO貼紙，凡經輔具中心評估通過後，民眾即可預約到府接送，既快速又方便。