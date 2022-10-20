根據國民健康署的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，超過9成國人普遍鈣質攝取不足，每人平均鈣攝取量只有587毫克，距離成人每日應攝取1000毫克的鈣質建議攝取量，竟然差了快一半，因此近來越來越多人重視補鈣的重要性。營養師宋明樺也特別分享人體補鈣的最佳時機是晚上7點至8點，除了能有效被利用，還能穩定神經、肌肉，幫助睡眠。

宋明樺在《醫師好辣》節目中指出，最佳補鈣時機在晚餐前後約7點至8點之間，因為人體吸收鈣質約需4小時，如果在此時補鈣，到了晚間11、12點，鈣大多已經吸收完畢，正好趕上人體深夜11點至2點，生長激素分泌最旺的時刻，如此一來，鈣質才能有效被利用。若睡前11點才補鈣，等到吸收完畢也已經半夜3、4點，「這時早已過了生長激素分泌高峰期，就會有點可惜」。

宋明樺進一步表示，晚上補鈣或是喝牛奶，不僅能存骨本，還能穩定肌肉、神經，有助睡眠。不過她也提醒，維持骨骼健康光靠補鈣還不夠，包括維生素D、維生素K和蛋白質也缺一不可。

宋明樺列舉市面上常見的3種鈣質類型包括碳酸鈣、檸檬酸鈣和海藻鈣，尤其碳酸鈣與檸檬酸鈣最常見，前者鈣含量40％，但吸收率僅27％；檸檬酸鈣的鈣含量21％，但吸收率35％。不過她也坦言，鈣吸收其實都只有20～30％而已。另外她也提醒，胃功能不佳或是胃酸分泌量比較不足的人，比較容易出現胃不舒服的狀態，建議選擇海藻鈣或是檸檬酸鈣替換。