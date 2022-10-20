中科管理局舉辦災害防救應變觀摩演練，模擬地震發生導致廠區內化學物質外洩等情況，場面逼真。(中科管理局提供)

中科管理局等單位舉辦「111年度中部科學園區災害防救應變觀摩演練」。(中科管理局提供)

強化科學園區的防災應變措施，國科會中科管理局與虎尾園區廠商、環保署中區環境事故專業技術小組等單位，19日舉辦「111年度中部科學園區災害防救應變觀摩演練」，現場情況設定為地震導致廠區內化學物質外洩，員工們如何疏散並針對火災、化學品洩漏的危急應變，場面逼真。

中科災害防救應變演練，模擬中部地區發生震度5級以上大地震，造成虎尾園區廠房建築物損毀，且載運食品添加物的一氧化二氮槽車，以及載運公共危險品硝基胍的堆高機發生碰撞，導致堆高機起火、司機受傷且受困，現場還有化學品洩漏等情況發生。

參與演練的廠商在感到地震搖晃時，立即採取停止機器運轉、離開有倒塌風險的機具或物料等環境，並做出疏散措施，各單位依照現場規範的措施做出應變，整個通報及搶救程序相當確實且流暢。

中科管理局長許茂新表示，近幾個月來台灣發生多起地震，其中918地震還造成台東地區建築物、交通受損，為降低天災造成的損害，全民都應建立完善防災知識與基礎應變能力；科學園區建置有安全聯防體系，在重大災害發生時會整合區域內救災、防災設備，廠商間也會相互支援應變，透過演練盼讓廠商更熟練相關應變技能。