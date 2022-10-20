「2022新北嚴選」經過2個多月的網路票選與專家評審後，評選出46件特色商品和31間美食名店。為了和民眾分享獲獎業者的好禮與好店，新北市府特別聯合獲獎店家，推出為期7天的「新北嚴選感恩週」。自10月25日至10月至31日，特色商品一律85折優惠，美食名店則祭出消費滿額贈等多種優惠，歡迎全台民眾到獲獎店家消費選購。

10月25日至10月至31日，新北嚴選的美食名店則祭出消費滿額贈等多項優惠。(圖為沙拉王國) 圖/新北市政府提供

10月25日至10月至31日，新北嚴選的特色商品一律85折優惠。(圖為鎧樂餅舖的柚香青檸玫瑰塔）圖/新北市政府提供

新北市經發局長何怡明表示，今年的新北嚴選評選活動，網路票選超過30萬人次參與，投下近70萬票，選出的特色商品和美食名店都是一時之選。疫後產業動能逐漸復甦，市府扮演火車頭的角色，要帶領伴手禮業者與美食名店一起拚經濟，因此特別集結所有獲獎業者推出聯合優惠，辦理新北嚴選感恩週，要和更多民眾分享新北嚴選的特色好禮與美食名店，為新北庶民經濟注入新動能。

今年獲獎的新北特色商品分為三大類別，「美味好禮組」包括名店香帥蛋糕的經典芋泥卷、豆穌朋的星燦芙圓、阮的肉干的探索新北山海禮盒，還有前食尚玩家OS桑旁白配音阿松所創立的松包子-黃金筍肉包；「風味美食組」包含深坑古早厝的麻辣鴨血臭豆腐、太鼎食府的五星級黃金鮑魚佛跳牆、海洋牧場的原味一口鮑，以及深坑農會的深坑區農會綠竹筍水餃；「文創工藝組」則有臺華窯的台灣水果系列香氛蓋罐、傑作陶藝的新北映象(再生瓷天燈杯二入組)，總計46件特色商品，10月25日至10月至31日活動期間一律85折優惠。

新北美食名店分為兩大類別，「幸福台灣味」包含榮獲極品嚴選獎的兩支北方麵食館，感恩回饋內用消費小米粥免費。福容大飯店淡水漁人碼頭阿基師觀海茶樓，推出消費「避風塘酥炸鮑魚」與「野蔬香蒜軟殼龍蝦」兩道菜，可享單道85折優惠，累計消費滿2000元還可以抽獎。位於新店的我家廚房小吃店，至店內消費招牌双梅湯買一送一。「新住民家鄉味」榮獲極品嚴選的大姊的店新加坡料理，消費滿200元贈送飲料一杯；印食堂小吃店則推出消費滿200元送炸蔬菜餅Bakwan，總計31家美食名店祭出各式獨家優惠。

歡迎大家踴躍支持新北嚴選特色商品與美食名店，優惠詳情可至新北市政府經濟發展局網站或至各店家官網查詢，相關活動內容依店家現場公告為主。