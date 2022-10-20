為協助蕉農分散經營風險，農委會自2020年開始試辦香蕉收入保險，保障範圍涵蓋香蕉價跌及量減，但立委指出，香蕉收入保險除了辦理成效不彰，也痛批今年香蕉價格大跌，農委會將香蕉特級品打成良級品來穩定價格，所以現在北農每公斤香蕉批發價格才會維持在20元以上，但實則農民血本無歸。

今年9月農糧署啟動香蕉去化收購，以每公斤5元收購屏東南州、內埔等產地青蕉，有蕉農表示，這樣的收購價毫無利潤，也有許多蕉農不滿農糧署僅納入屏東啟動去化。

農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會報告並備質詢，針對今年香蕉價格大跌與去化，國民黨立委馬文君表示，全台灣主要生產香蕉的縣市為屏東、高雄、台南、嘉義、南投，但各界都好奇香蕉去化、收購的機制和條件是什麼。

陳吉仲表示，香蕉的收購是採激動調整，今年9月天氣炎熱香蕉長得非常快，在加上一些降雨導致次級品特別多，那段期間才會在特定區域有1、2周執行去化；10月以後較涼爽，香蕉長比較慢，品質也會比較好，目前北農每公斤批發價仍維持在20元以上，也有請全聯很多的通路業者大量的來產地拉抬價格，讓價格趕快回穩。

針對香蕉收入保險，陳吉仲坦言，該保險是要保證農民每公頃有60萬的收入，但可惜現在投保率只有5％。

馬文君表示，香蕉收入保險根本緩不濟急，保險已經執行3年，全國香蕉種植總面積約1.5到1.6萬公頃，當初農委會設定的目標是至少投保面積要達到8000公頃，但3年過去，目前投保面積只有662.5公頃。

「北農的平均批發價真的是20元嗎？主委你只看到數字」！馬文君指出，農民不斷陳情，特級香蕉載到北農收購也只能用優級或良級價格來收，假如品質被認為不好他覺得不夠甚至會叫你載回去了，如果要損益平衡，收購價至少要15塊，但載回去的兩趟運費就不止15元，載回去也只是銷毀而已，這對農民是非常大的損失，不能為了抬高價格而打壓特級香蕉。

陳吉仲說，會請農糧署兩天到南投找相關加工廠一起討論如何處理，這部分會深切檢討。