桃園市推出首創自行車危險情境VR體驗系統，今舉行自行車交通安全記者會。（陳夢茹攝）

桃園市有近5000名學生上下學以騎自行車通勤，加上近年公共自行車興起，為建立學生安全騎乘自行車、危險感知與防禦駕駛的觀念，教育局邀請教授設計自行車危險情境VR體驗系統，遊戲內容以外送為主題，設計送餐、取餐關卡，讓學生在遊戲過程中可以透過VR系統體驗實際騎車上路會遇到的危險，寓教於樂效果良好。

「VR遊戲可以重新來過，但現實生活不行！」教育局長林明裕實際體驗VR遊戲，在過路口時因未留意左側來車，遭車輛迎面撞上。他表示自己故意做了最壞示範，讓學生了解發生事故是非常嚴重的事情，遊戲可以重來但現實生活不一定有重來的機會，提醒學生騎車上路要萬分小心。

新興高中也派出2名學生上台體驗，遊玩過程中台下學生的反應也相當熱絡，頻頻直呼「還不能轉彎」、「小心前面有車」。2年級學生張羽彤說，雖然VR是虛擬的，但交通的確是每天都會面對到的問題，過程中要與前車保特距離，不但要注意前車的動向，還要顧及左右來車，遊戲關卡設計得很有趣也很擬真。

負責開發該套系統的慈濟大學國際數位媒體科技學士學位學程教授許峻嘉表示，近年來外送行業崛起，許多外送員為了趕單，在騎車、開車過程中會搶快，以此發想作為遊戲主題，帶入騎乘自行的注意事項，包括路旁起駛、與前車保持安全距離、注意大型車內輪差、視線遮蔽及開啟車門等，設計出9個遊戲關卡，讓學生配戴VR頭盔後，進入自行車危險情境VR體驗系統，學習在危險情境下要如何應對進退，未來有規畫要推出機車版VR體驗系統。

自行車危險情境VR體驗系統目前建置在經國國中內，有2台自行車供學生體驗，校長林世倡說，學校會選擇在朝會時間邀請學生上台遊玩，即便只有2台自行車，不過台下的同學也能透過大螢幕參與，VR體驗系統的學習成效大過傳統簡報宣導，也吸引鄰近幾所國中小到校體驗。