萬聖節限定版「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，單點優惠價479元。（必勝客提供）

「暗黑系雞同鴨講」360元。（繼光香香雞提供）

即起變裝內用、外帶炸雞，就送期間限定「嘿嘿巧克力脆薯」。（bb.q CHICKEN提供）

31日前購買「青花椒麻炸烤分享餐」即可獲字母薯餅。（21世紀提供）

萬聖將至到處可見搞怪裝扮人群穿梭派對或餐廳，懶得人擠人的民眾首選方便買的速食餐點慶祝，速食業者趁勢推出KUSO餐點和優惠讓味蕾視覺感受驚悚氛圍，除了有眼球比薩、如巫婆手指的炸鴨舌，扮裝來店還能爽吃免費餐點，預期檔期活動可帶動業績至少2成以上。

麥當勞11月1日前推各式萬聖派對餐，其中有陽光鱈魚堡快樂兒童餐搭20塊麥克雞塊、大暑和2杯飲料組合，網路訂餐就贈哆啦A夢搗蛋百變手提袋；另即起至餐廳內或得來速購買套餐加319元可獲「祕密道具抱枕」。

愛玩創意的必勝客端出「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，比薩上放10顆芝麻白玉湯圓加特調黑凱薩醬模擬的眼球，營造恐怖氛圍，再搭蒜蓉醬油和蒜頭雞，鹹甜滋味顛覆想像。考量民眾點外送怕超時，品牌也推補償方案，只要系統判定逾時就送100元電子現金券展示誠意。

繼光香香雞聯手烤鴨品牌小鴨片推「暗黑系雞同鴨講」，包含經典香香炸雞和墨魚甜不辣外，還有新品酥炸鴨舌，外觀猛一看如同巫婆的手指，外盒以詼諧南瓜圖案設計，吃完還能成為討糖果的提盒，30日前用香繼光會員單筆儲值滿1000元送香香炸雞中份。

bb.q CHICKEN即起至31日則有「萬聖節變裝有禮」活動，只要變裝到店內用或外帶炸雞餐點，就送限定「嘿嘿巧克力脆薯」抓住大小朋友目光。21世紀強打「青花椒麻炸烤分享餐」，31日前品嘗香麻美味可再獲萬聖限定字母薯餅。