地中海的豐饒富庶與文化背景，一直都是許多品牌設計的靈感謬思，Dior的早春系列由設計總監Maria Grazia Chiruri主導，她以地中海沿岸國家西班牙文化為靈感，帶來了充滿熱情與激昂情緒的佛朗明哥文化。為了忠實反映Dior 2023早春度假系列背後的文化背景與傳承，品牌也選址台中市役所發表2023早春服裝系列，做為時裝與文化本身的情感與交流。

而本次早春度假系列服裝線條則以Dior知名的A-line，結合佛朗明哥傳統舞裙的華麗與驕豔，將兩邊的文化做了樣式上的統整與結合；除了形韻符合西班牙外，神髓也入了西班牙背景文化，不少配件或是服裝細節也多所結合所謂「在地文化」，即結合西班牙當地的金工、金銀刺繡、馬術帽等等文化，品牌委由西班牙當地知名的工坊製成，不另外帶回法國工坊製作，意即共生共榮，透過與當地工坊的合作，催生古老工藝技藝的延續與保存。

服裝之外，配件也依舊是注目焦點，今次以Lady D-Joy與Lady D-Lite為品牌注目主力，包身結合在地金絲刺繡工藝，十分稀有，而圖紋設計方面則為全新植物園花卉，為全新圖騰印花，亦十分搶眼。

西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）

西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）

西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）

Dior Empreinte 小牛皮長筒馬靴 NTD72,000元。（Dior提供）

Dior Empreinte 黑色小牛皮踝靴金屬CD綁帶 NTD56,000。（Dior提供）

Dior Epique 小牛皮護腿套 NTD46,000元。（Dior提供）