地中海的豐饒富庶與文化背景，一直都是許多品牌設計的靈感謬思，Dior的早春系列由設計總監Maria Grazia Chiruri主導，她以地中海沿岸國家西班牙文化為靈感，帶來了充滿熱情與激昂情緒的佛朗明哥文化。為了忠實反映Dior 2023早春度假系列背後的文化背景與傳承，品牌也選址台中市役所發表2023早春服裝系列，做為時裝與文化本身的情感與交流。

而本次早春度假系列服裝線條則以Dior知名的A-line，結合佛朗明哥傳統舞裙的華麗與驕豔，將兩邊的文化做了樣式上的統整與結合；除了形韻符合西班牙外，神髓也入了西班牙背景文化，不少配件或是服裝細節也多所結合所謂「在地文化」，即結合西班牙當地的金工、金銀刺繡、馬術帽等等文化，品牌委由西班牙當地知名的工坊製成，不另外帶回法國工坊製作，意即共生共榮，透過與當地工坊的合作，催生古老工藝技藝的延續與保存。

服裝之外，配件也依舊是注目焦點，今次以Lady D-Joy與Lady D-Lite為品牌注目主力，包身結合在地金絲刺繡工藝，十分稀有，而圖紋設計方面則為全新植物園花卉，為全新圖騰印花，亦十分搶眼。

西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）
西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）
西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）
西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）
西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）
西班牙曾經的輝煌年代，在Dior 2023早春度假系列表露無遺。（Dior提供）
Dior Empreinte 小牛皮長筒馬靴 NTD72,000元。（Dior提供）
Dior Empreinte 小牛皮長筒馬靴 NTD72,000元。（Dior提供）
Dior Empreinte 黑色小牛皮踝靴金屬CD綁帶 NTD56,000。（Dior提供）
Dior Empreinte 黑色小牛皮踝靴金屬CD綁帶 NTD56,000。（Dior提供）
Dior Epique 小牛皮護腿套 NTD46,000元。（Dior提供）
Dior Epique 小牛皮護腿套 NTD46,000元。（Dior提供）
Dior Granville 玫瑰花金屬戒指 NTD23,000元。（Dior提供）
Dior Granville 玫瑰花金屬戒指 NTD23,000元。（Dior提供）

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