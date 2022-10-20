民眾黨新竹市長候選人高虹安論文爭議持續擴大延燒，資策會19日在立院接受質詢，指高虹安不當兼職科智公司處長，高虹安則強調資策會主管都知情，稱資策會改口說謊。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹指出，高虹安不應只用政治抹黑回應爭議，難道當年沒被資策會揭露，現在資策會就因此要包庇？

沈慧虹表示，高虹安當年違法兼職沒有被資策會揭露，現在作為市長候選人，「難道資策會要因此包庇她？」，資策會是改口，還是說出實情，高虹安應拿出證據，當年經手的相關人員也該負起責任，全面檢討為特定人士開方便之門的制度漏洞。

沈慧虹強調，台灣各領域都有相當傑出、努力的學生，靠一己之力出國深造，國家透過什麼機制投入資源給高虹安？應對外說明，避免社會大眾產生相對剝奪感，高虹安如果只用政治抹黑回應爭議、含糊帶過，這不會被社會大眾所接受。

沈慧虹競選總部發言人、市議員劉康彥則指出，高虹安有參與經濟委員會質詢，她也可以提出自己的主張，但資策會已說將提告，高虹安仍沒有辦法答覆也拒絕答覆，其實她應該勇敢面對問題，因為躲得了一時，躲不了一世。

劉康彥表示，高虹安寄生資策會，拿公家資源圖利自己，在資策會以出差名義到美國進修博士學位，又跑去創辦科智公司領雙薪，拿到博士馬上到企業任職，完美計畫無縫接軌，但她不會永遠是天之驕女，新竹市選民平均學歷高、非常理智，市民會把未來交給這樣1個永遠都在說謊、逃避的人嗎？