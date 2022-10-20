台中銀(2812)為拓展國際版圖，規畫以現金收購取得美國大陸銀行（American Continental Bank）全數股權，董事長王貴鋒率領總經理賈德威、主要管理階層、總稽核與總機構法遵主管一行，親赴美國完成雙方收購合約簽署，建立雙方稽核與法遵緊密聯繫關係。

台中銀1日董事會通過將規畫新設子公司，與American Continental Bancorp進行反三角合併，由台中銀支付每股現金對價41.4834美元，以取得旗下美國大陸銀行全數股權。不過，此案尚須取得金管會銀行局及經濟部、美國當地聯邦政府及州政府主管機關核准才能進行。

台中銀前身為1953年4月奉准成立的台中區合會儲蓄、同年8月開始營業， 1978年元旦奉准改制為「台中區中小企業銀行」。1998年12月改制更名為「台中商業銀行」，設有營業部、信託部、國外部及81處國內區域分行。

台中銀近年擴大營運規模，積極拓展海外市場，2018年響應政府政策於馬來西亞設立納閩分行，正式開啟新南向發展大門，迄今已設有附屬納閩分行的吉隆坡、檳城及亞庇等3處行銷服務處。金管會去年5月同意設立越南胡志明市代表人辦事處，目前緊鑼密鼓籌設中。

台中銀表示，此次收購案為繼馬來西亞海外據點後的另一個國際化平台，藉此插旗美國本土平台，了解美西地區當地市場資訊及銀行業務發展，累積海外拓點經驗，將有助於未來在北美地區及其他國家申請設立業務據點。

即將邁入開業第70年的台中銀表示，該行自許「人生七十才開始」、展現以「百年基業」為目標的企圖心，將持續在兼顧業務發展、風險管控、法遵及資安前提下，致力擴增資產及營運量以強化競爭力，並持續深耕國際市場，擴大金融版圖。