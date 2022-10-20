台南一對夫妻求子多年，努力做人15年才終於得1子，而男方婚後因工作緣故長期出入境兩岸，竟與另名大陸籍女子產下2位私生子，女方知情後憤而提起離婚訴訟。台南地院審理後，認為女方2018年就知情男方外遇，卻遲至現在才提離婚，判其敗訴。可上訴。

判決書指出，女子主張，與丈夫自2001年間結婚，婚後定居於台南，丈夫因工作緣故經常出境至大陸及香港等地，2人努力15年才成功生下1子女，未料，丈夫卻於大陸與1女發生性行為，該女先後於2013年、2016年間產子，她遲至2019年才知情，丈夫稱孩子由大陸的「代理孕母」所生，要求2名子女要入戶籍並由她扶養，讓她感到晴天霹靂。

女子控訴，2021年因新冠肺炎疫情嚴重，丈夫都待在台灣，她整理家裡時意外看見丈夫的文件資料，上頭記載2名子女的撫養義務與財產分配，始驚覺2子並非代理孕母所生，而是丈夫在大陸與他女發生婚外情，認為自己無法再與丈夫繼續經營婚姻生活，故向法院訴請離婚，同時要求丈夫需支付3000萬元夫妻財產差額及200萬元精神撫慰金。

對此，男子表明不願離婚，堅稱2子是代理孕母所生，否認與其他女子性交產子，至於妻子所看見的文件資料，是因為代理孕母在大陸並不合法，才以監護權的模式處置，透過與代理孕母協調金額換得小孩，且妻子早於2018年就看過該份文件，按法律規定須於半年內提出離婚，妻子卻時隔4年才提離婚，並不符合要件。

台南地院審理時，法官表示，民法規定配偶與他人合意性交時可請求離婚，但若請求的一方於事前同意或事後寬恕，或是已知情超過6個月、發生超過2年者，不得請求離婚，而女方早於2018年間，即透過文件知悉2名婚生子女的存在，卻直到今年2月才請求離婚並不合法，也難以准許，故判女方敗訴，不准離婚。可上訴。