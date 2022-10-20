健康意識抬頭讓講求少負擔的美食強勢崛起，優格霜淇淋品牌Smile Froyo看好趨勢首度進軍海外，第一站插旗台灣中山南西商圈，瞄準想吃冰又胖的消費者推清爽優格基底搭水果新品，20日起正式開幕。業者在半年試營運期間發現台灣人一年四季都喜愛吃冰，疫情之下買氣超出預期，也讓品牌興起展店規劃。
Smile Froyo共推12款口味優格霜淇淋，全品項選用義大利Pregel優格基底和日本四葉鮮奶搭水果等配料，人氣商品包含「粉彩花園The Garden」，將桂花凍、蛋白脆及自製脆粒餅乾以層次的形式融入優格霜淇淋內，訴求微酸甜不膩口感，夢幻外觀配上質感店裝搶攻20至40歲喜歡嘗鮮民眾，「最快明後年就會在類似條件商圈展店。」
同樣在一級戰區包含天母SOGO等開店的還有SNOW FACTORY雪坊優格，以低脂、低熱量優格做原料，其中抹茶口味是以日本抹茶帶出輕甜香氣，以蒸青降低苦澀，紅玉紅茶口味則使用台茶18號茶樹所製的紅茶，將茶葉原片磨成茶粉，品嘗彷彿可感受薄荷味和茶香尾韻。
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