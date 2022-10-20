民進黨雲林縣長候選人劉建國與縣議員蔡岳儒，20日針對長青食堂經費不足問題，推出「福利品大平台」，強調學校營養午餐每餐62元，長青食堂每餐只有55至60元，因此將邀企業團體共同募集企業福利品，提供給長青食堂減輕供餐成本壓力，讓長輩有更好的用餐品質。
蔡岳儒表示，2022年內政部統計全台老年人口比例17.26％，雲林縣老年人口比例達19.96％，位居全台第3，是名副其實的老人縣。其中北港、水林、口湖3鄉鎮的年輕人出外工作比例高，留在故鄉的長者，一直都是出外打拚年輕人心中最大的牽掛，老人照顧是刻不容緩的問題。
蔡岳儒說，因此他與立委劉建國規畫成立1個「福利品大平台」，集結社會力，募集各界企業福利品捐給長青食堂，這個平台可以讓資源互通有無，也能更有效的運用社會資源與擴大社會愛心，讓長輩的午餐可以永續加菜。
劉建國透過競選總部指出，中央政府長照預算從2016年近50億元，逐年增加到今年600億元，目前全台長照服務涵蓋率已達67.03％，但雲林縣僅57.49％，「福利品大平台」不僅能讓老人吃得好，完善照護及健康生活場域，更能有效結合各界，營造友善樂活環境。
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