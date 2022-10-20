據外媒報導，中國國務院在過去一周內邀集大陸最頂尖的半導體公司召開一系列的緊急會議，以評估美國晶片禁令造成的損害。其中包括位於這一輪禁制措施風暴中心的長江存儲（YMTC）以及製造超級電腦的曙光信息產業公司。

《路透》報導說，這一系列會議由中國國務院主管半導體產業的工業和信息化部主導，召集長江存儲和曙光信息產業等公司的高管參加，會議內容不對外公開。

報導說，拜登政府近期再通過一套對晶片技術的全面出口管制措施，目的是減緩北京的半導體技術進展以及用於軍事上的研發，美方管制內容包括對某些先進晶片、製造設備與研發工具的銷售，甚至還包括限制美籍公民或美國永久居民參與大陸半導體企業。

專家表示，美方新禁令將產生廣泛影響，減緩中國發展自主晶片產業，以及用來推進涉及軍事裝備、人工智慧、數據中心和許多其他由超級計算機和高端晶片驅動的商業與國防研究項目。 .

報導引述《彭博》消息稱，許多與會者認為，美國的限制措施對他們的行業來說是一件重大挫折，阻撓了中國脫離美國自主發展關鍵技術的企圖心。

長江存儲、曙光和工信部沒有立即回覆媒體置評的請求。

報導說，中國國家主席習近平在中共20大會議的工作報告中強調中國必須核心技術上「打贏這場攻堅戰」。專家們認為，習近平的報告預示著北京將徹底改革推動科技產業發展的方式，增加國家主導的支出和政策干預措施，以應對來自美國的壓力。