全新候船室能提供較以往更為舒適的等候環境。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市為改善長年鼓山輪渡站候船環境，選在鼓山魚市場裡做全新候船室，除了提升15倍的等候人數，也能在候船時全程吹到冷氣，不像以往風吹日曬。今日正式啟用，全新舒適的候船環境也備受當時候船的民眾、外縣市師生一致好評，另外鼓山魚市場也於21日開幕，預計將能為當地帶來人潮。

先前鼓山輪渡站因腹地較為狹小，室內僅能容納30人排隊，造成大多數搭船行人需沿濱海二路旁一號船渠景觀步道排隊，排隊時必定風吹日曬，又與鼓山輪渡站旁化妝室相隔兩地，對於年長及行動不便者相當不便。

對此，交通局利用鼓山魚市場改造成全新候船室，從捷運輕軌站或公車站牌處步行距離更短，且面積約有465平方米，室內行人容量至少可達450人，為原先15倍以上，等待搭船的民眾能在室內吹冷氣等待，不需在外在大太陽下等待，也重新設置3道驗票閘門，也提升3倍搭船行人通過流量以及服務效率。

此外，交通局表示，候船室一旁還有展售空間、景觀台、飲食區等區域，不急需搭船趕時間的民眾能在展售區購買美食，邊吃美食邊欣賞高雄港的美景。

候船室正式啟用當天，高雄市府祕書長郭添貴、交通局長張淑娟及輪船公司董事長黃淑美上午視察鼓山輪渡站新候船室情形，除了搭船去旗津上班的民眾外，還有正在畢業旅行前往旗津的台中市居仁國中165位師生。民眾跟師生們表示，有比以往更加舒適的候船室，非常滿意。

郭添貴表示，為活化鼓山魚市場，高市府爭取中央經費挹注整建，並加入鼓山輪渡站候船空間，除重新規畫搭船人車動線分開，並將候船室結合農漁精品展售空間，加上周邊露天地景廣場，提供民眾一舉多得更優質搭船體驗。

雖有新的候船室，但機車搭船動線並未更改，至於原先候船室空地，交通局表示將另外作規畫使用。