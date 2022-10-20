星卉曝熊貓眼傷勢。（星卉提供）

李宣榕（右起）、星卉與北原山貓（左起）來力挺李傅中武。（李傅中武競選總部提供）

星卉驚傳腦震盪，她半個月前在家清晨起床上廁所，恍恍惚惚直接撞上石牆，當下頭和腳劇痛到狂流淚，蹲在地上很久站不起來，眼睛也痛得張不開。一早醒來後發現頭痛、暈眩、嘔吐症狀嚴重，由於她過去拍戲曾多次因為車禍、滾山崖、武打橋段而發生腦震盪，還曾經昏迷50分鐘，她判斷自己是腦震盪，一弟弟趕緊送她到醫院做詳細檢查，醫生一度懷疑可能腦出血，還嚴肅警告她「明天開始3天內不能工作，要待在家、要有人照顧」。

星卉表示，由於意外發生當時她撞到眉骨劇痛，醫生叮嚀她如果一周還沒好就要掛整形外科，怕她眉骨裂傷，「我一聽到想說完了，我靠臉吃飯，會不會毀容？醫生說是怕我臉撞倒變形，我嚇死了！」當天看完醫生回家，她馬上開始處理不能出門會影響的工作安排，包括原本隔天大愛台新戲要配音，經紀人趕緊取消，她參與演出的偶像劇《進擊的姐姐》原本第三天導演幫她加一場戲，要讓她參與全劇組殺青，也只能臨時取消，「本來很想衝去新竹跟大家一起殺青，因為已經是最後一天危險期，最後還是選擇聽醫生的話。但3天危險期一過，我還是直接帶著『黑輪』（瘀青）來總部報到」。

雖被醫生警告要在家好好休息，至少觀察3天，但重情重義的星卉，今天還是為前經紀人好友林金俐的先生李傅中武競選總部成立茶會站台。林金俐是演藝圈資深經紀人，也是星卉20多年前的第一位經紀人，雖然後來結束合作關係，但3年前兩人又重啟緣分，她「盧」了林金俐約1年、好不容易才說服心疼老婆太累的李傅中武，讓原本已退出江湖的林金俐願意再度擔任她經紀人重新合作，夫妻倆對她來說就像家人般親近。星卉說：「3年前跟武哥私聊時，我就承諾要全力輔選。所以這一屆選舉，我無論如何一定要履行承諾！」

經常現身競選總部的她，還被不少來訪的原住民鄉親大誇「最美志工」。星卉笑說，擔任志工讓她獲益良多，「我找到我的斜槓人生了，我現在是家庭手工達人，我包裝競選文宣品已經自創一套SOP，速度超快！」競選總部成立茶會上與蔣萬安同台合影，讓星卉開心許久，笑說：「他說他認識我耶！」還炫耀「我們握手3次」，被競選團隊工作夥伴虧「一秒變花痴」。

「星光幫」出道的李宣榕是李傅中武的親表妹，她今天特別帶著家中2歲柴犬「豆皮」來站台，李宣榕說希望「狗來旺」、祝福表哥順利連任，「雖然二哥前兩屆得票都超過8成，還是希望他更旺，本屆選舉得票率可以超過9成！」她在表哥第一屆參選時是競選總部的元老志工，「12年好快，一轉眼就過了！」她難忘當時大家一起從零開始，「每天騎機車拜訪選民，風吹日曬雨淋，還被狗追，也因為一直打電腦鍵盤，還打到手腕腱鞘囊腫」。她得意地說，自從當年幫表哥助選後就多了一項厲害技能，「我很會找門牌，可以當郵差！因為很多原住民住的地方比較偏遠，門牌號碼超級難找，我們再難都找到了」。

而擔任李傅中武長期志工及文化總監的北原山貓（吳廷宏），則是非常受族人敬重的泰雅族知名耆老，他說自己從12年前開始就一直支持李傅中武，李傅中武是真正為台北市原住民服務，一步一腳印，除了關心他也長期關心他的部落族人，每次舉辦愛心公益活動時，他與夫人總是義無反顧相挺、幫忙籌措物資，很感謝他們夫妻。