侯友宜替黃聖超站台前，先前廟街慈祐宮參拜。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（20）日下午特別破例請假1個小時，前往新莊替國民黨新北市議員候選人黃聖超站台，他表示是抱著感激黃聖超母親、現任議員黃林玲玲30多年來為新莊做出的貢獻，因此在不影響市政的情況下，特地到新莊輔選。

侯友宜表示，黃林玲玲延續其祖父、父親為民服務的精神，正派清廉的作風為大新莊做出貢獻，如今她要將棒子交給兒子黃聖超，所以抱著感激的心情來站台，感謝黃家幾代對於新莊的改變所做的貢獻，希望黃聖超可以順利接棒，為新莊做出最大的貢獻。

侯友宜說，新莊的建設，包括一條條開通的捷運、運動中心、新北最大的公園、圖書館到生命紀念館，都有黃林玲玲的影子，甚至她心中懷抱50年的夢想，新泰塭仔圳的改變也圓夢了，所以選擇在這個時候交棒給兒子，除了替黃聖超站台，更要祝福黃林玲玲身體健康。

不過對於他與朱立倫又再度錯開，且時間間隔一個小時，侯友宜回應，因為市政行程非常繁忙，前往新莊之前有2個開工動土的行程，結束之後才利用中間的空檔請假1個小時來輔選，都是為了讓市政行程能夠優先。

至於媒體民調指出，2024當選總統的支持度排名第3，以及鍾東錦合體台北市長柯文哲被稱為「黑白配」一事，侯友宜仍秉持一貫的態度表示，自己現在是新北市長，也是在選2022的新北市長，一切還是把新北市政做好，好好做事比較重要。