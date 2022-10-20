設施童樂園全景。（天成飯店集團提供）

流星號。（天成飯店集團提供）

天成飯店集團擁有長達40年以上的飯店經驗，以多品牌的經營，充分了解市場的需求、致力於服務再進化。天成飯店集團目前有15個品牌、含籌備中共有12個營收館別，包含：台北天成大飯店、台北花園大酒店、世貿國際會館、桃園高爾夫俱樂部、悅華大酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、朋趣、天成文旅-蜂巢、天成文旅-繪日之丘、天成文旅-華山町、天成文旅-曉琉球與天成丰閣-樂捷。

集團也看好高端露營商機，推出「朋趣」豪華露營品牌，結合旗下高爾夫球主題，積極拓展戶外旅遊市場客群，致力打造奢華度假。豐富多元化的設施服務，包括三區27洞國際標準之高爾夫球場、VR高爾夫體驗、迷你高爾夫，戶外童樂園：夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等遊樂設施，推出一泊四食的專案，吸引各種不同族群的度假需求。全區預計可以達30部露營車，提供消費者便利舒適，且親近大自然的旅遊體驗。未來將積極深耕香港、日本等海外市場，並包裝台北都會旅遊結合朋趣露營體驗專案，首年營運住房率目標80％，平均房價目標1萬1000元。