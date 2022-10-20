2018年三等考試消防警察人員考試發生洩題醜聞，時任警大消防學系主任沈子勝利用擔任特考的召集人及典試委員身分，記下考題重點後洩題，警大消防系47人及格證書遭考試院撤銷，47人不服提告，遭台北高等行政法院駁回，其中23人提上訴，遭最高行政法院判決駁回確定。

李男等47人是警大消防學系第82、83期畢業生，參加2018年特考後考試院發給考試及格證書，但因沈子勝入闈審查試題獲悉「消防戰術」等4科目之考題，乃召集47名警大消防系學生集會並告知科目之試題重點。

考試院認為，沈子勝洩漏試題，47名考生在考前得知試題重點，致考試發生不正確結果，撤銷考試及格資格，並註銷考試及格證書，另擇期重新辦理遭洩題之4科考試，47人不服處分，提起訴願，經決定駁回，提起行政訴訟。

北高行政法院認為，考試院處分合於行政處分明確性原則，沈洩漏考試試題，使考試發生不正確結果，考生的考試及格之處分合法性基礎因而喪失，考試院沒有不得撤銷事由，其行政處分並無違誤，47人訴請撤銷原處分無理由，駁回訴訟，其中23人提上訴，最高行政法院駁回確定。

沈子勝是警大消防系教授，曾任警大消防系主任，具有美國伍斯特理工學院綜合防火工程博士學位，他洩題遭懲戒法院將沈男判決降2級改敘。刑事究責部分，他被依洩密罪判刑1年2月，緩刑4年定讞。