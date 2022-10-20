速食品牌漢堡王10月華堡日推優惠，買指定套餐除送小華堡，再抽限量「好眠午睡組」。22日至25日，凡於漢堡王官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日，並輸入優惠碼即享免費小華堡乙顆，同時加碼再抽漢堡王限量150組「好眠午睡組」，超軟萌華堡兩用坐墊及百事可樂午睡枕。

另19日至22日於漢堡王官方粉絲團參加簽到活動，留言並標註好友、粉絲團或名人，也有機會把「好眠午睡組」帶回家。來不及預訂也沒關係，26日當天於門市出示粉絲專頁截圖，或在官網輸入專屬優惠碼，購買指定華堡系列套餐，同樣送小華堡乙顆。

「好眠午睡組」包括超軟萌華堡造型兩用坐墊，打開漢堡抱枕就能變成坐墊，享受專屬堡迷的華堡「堡座」；百事可樂午睡枕則以2D卡通造型呈現，辦公室使用保證吸睛度爆表，不論靠著、坐著、躺著都舒適。22日至25日，凡預訂華堡系列套餐並選擇26日取餐，就有機會獲得好眠午睡組（限量150組）。