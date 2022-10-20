南港綜合長照機構位於南港郵局3到5樓，距離捷運站不到10分鐘路程。（王家瑜攝）

三樓為日間照護中心和長照中心共用，備有各式復健玩具。（王家瑜攝）

三樓設有各式健身器材，更別出心裁擺放了一台打地鼠機，兼具復健和娛樂效果。（王家瑜攝）

三樓設有休閒空間，窗外綠意盎然，在台北市南港區鬧中取靜。（衛福部提供）

台灣即將在2025年進入超高齡社會，長照需求急需受重視。「南港綜合長照機構」今舉辦開幕典禮，是全台首家跨部會的公營公辦長照機構，地點就位在南港郵局3到5樓，距離捷運站不到10分鐘路程，竟擁有千餘坪空間，在寸土寸金的台北市可說是難得一見。

衛福部和交通部2019年5月共同簽署合作意向書，利用南港郵局3到5樓閒置空間，由行政院前瞻基礎建設計畫特別預算1億1900萬支應，規劃設置綜合式長照機構，可提供71床住宿型長照、16位日間照顧服務，由部立基隆醫院負責規劃並提供照護服務。

衛福部次長王必勝表示，長照司在108年針對全國各縣市進行調查，了解哪個鄉鎮市區較缺乏長照資源並積極佈建，台北市以信義和南港為重點；當時為了找到公營處所，非常不容易，感謝中華郵政主動跳出來，提供三到五樓節餘空間，由衛福部著手修繕，以符合長照機構的空間規範。

王必勝表示，南港綜合長照機構本來預計提供100床，但為了讓住民更有「家」的感覺，特別降低多人房比例，7成以上都是單人房或雙人房，共可提供71床住宿型長照，以及16位日間照顧服務，另設有2間隔離室。

為了營造「家」的感覺，南港綜合長照機構從採光、通風、空間設置都有講究。三樓為日間照護和長期照護中心共用，備有各式健身器材、復健玩具，在休閒空間備有書報雜誌，還別出心裁地設置打地鼠遊戲機，兼具娛樂和復健效果；四樓及五樓全為住宿型長照中心，並設有復健科及神經科門診。

基隆醫院副院長陳韋達表示，南港綜合長照機構營運初期暫不收住「三管」需求的住民，也就是氣管、鼻胃管、尿管，優先提供亞健康族群入住。南港綜合長照機構業務負責人陳玉如表示，營運第一年會先開放47床，設置6名護理師、15位照顧服務員，第二年起71床全數開設，視住民功能需求擴增人力，最多至24位照顧服務員。

陳玉如分享，他們主動拜訪忠孝醫院、三軍總醫院等其他長照機構，尋求轉介，最近也有一些民眾看到招牌後，主動走進來詢問，並實際參觀環境，目前正在陸續約談中，他們都希望能盡快入住；如民眾有諮詢需求，可洽基隆醫院或南港綜合長照機構。